16 de noviembre del 2010. Hace 15 años

LOS SUELDOS SE ENCOGEN PESE A CRECIMIENTO

Economía creció 10.8% en setiembre, la mayor tasa desde junio. Sueldos en Lima volvieron a caer en últimos tres meses. Ingresos de los profesionales disminuyeron en 10%. El empleo se expande en 5.1%. Alza fue 17% en construcción 84% de los jóvenes cree que carrera universitaria le dará más ingresos. No todo lo que brilla es oro en la economía. Por ejemplo, el mayor aumento de empleo se da en personas con formación superior no universitaria. En el cono sur, los ingresos cayeron en 20.8% en los últimos tres meses.

16 de noviembre del 2010. Hace 15 años. Celulares desplazan del mercado a los MP3 y MP4.

16 de noviembre del 2015. Hace 10 años

UNO DE CADA DOS AFILIADOS A ONP PUEDE QUEDARSE SIN PENSIÓN

Cerca del 50% de los trabajadores adscritos al sistema nacional de pensiones aporta menos de cuatro meses al año. El 49% de lo que se desembolsa a los jubilados del sistema nacional de pensiones lo cubre el fisco. El año pasado, la ONP tuvo un déficit de S/. 6,241 millones, más del doble de lo que tuvo en el 2013.

16 de noviembre del 2020. Hace 5 años

CONGRESO MUESTRA SU PEOR ROSTRO AL PAÍS FRENTE A LA CRISIS

Incumplieron acuerdo, por lo que no se eligió lista de Rocío Silva Santisteban. Pleno aceptó dimisión de Merino de Lama, quien renunció sin hacer mea culpa. Protestas continuaron en Lima y provincias, mientras aún hay desaparecidos. TC decide hoy si debatirá demanda por la primera vacancia.