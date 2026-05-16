16 de mayo del 2011. Hace 15 años

AHORRAR EN SOLES CADA VEZ PAGA MÁS QUE EN DÓLARES

Mientras la tasa en depósitos a plazos ha subido en soles, en dólares no se mueve. Mayor rendimiento es por efecto de la política del BCR. Por el lado de los créditos, las empresas son las que más sufren. Los préstamos en moneda extranjera se aceleraron en abril. En esta edición, las tasas que paga la banca por depósitos. Los bancos estiman que en los próximos meses las tasas de interés en dólares seguirán a la baja. Por el momento, no han cambiado sus políticas crediticias, pese a incertidumbre electoral.

16 de mayo del 2011. Hace 15 años. Banco Cencosud planea operar en el último trimestre.

16 de mayo del 2016. Hace 10 años

RETIRAR EFECTIVO CON LAS TARJETAS YA NO SERÁ FÁCIL

Superintendencia de Banca contempla una nueva regulación para evitar el riesgo de sobreendeudamiento de los tarjetahabientes. El uso de las tarjetas de crédito está creciendo a una tasa anual de 21.3% durante este año, siendo el tipo de financiamiento que aumenta a una mayor velocidad. Por eso, la Superintendencia de Banca ha puesto la puntería en la regulación de los créditos con las líneas paralelas que se otorgan a los que poseen el dinero plástico.

16 de mayo del 2025. Hace 1 año

PYMES REDUCEN EN 20% USO DE EFECTIVO ANTE LA INSEGURIDAD

Afirma Gerente de división de banca pyme y negocios del BCP Pequeñas y medianas empresas ahora bancarizan más sus ingresos y elevan el gasto en seguridad. Pese a todo, hay una competencia “hiperagresiva” entre bancos y cajas por prestar a estos negocios.