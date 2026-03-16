16 de marzo del 2011. Hace 15 años

ECONOMÍA A TODO GALOPE: CRECIÓ 10% Y SALARIOS SUBEN 4%

Crecimiento económico superó pronóstico de los analistas. Sueldos en Lima tuvieron la mayor alza desde marzo del 2010. En este panorama hay un lunar: se estanca la generación de empleo en la capital. La expansión del PBI sigue robusta, con excepción de la minería. El sueldo promedio en Lima se situó en S/. 1,148, aunque en el segmento de los jóvenes se registró una caída del empleo de 7%.

16 de marzo del 2011. Hace 15 años. En tres mineras junior de la BVL se desconocen sus recursos.

16 de marzo del 20216. Hace 10 años

ECONOMÍA CRECE, PERO INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN AÚN DEPRIMIDAS

Crecimiento en febrero sería similar al de enero. Minería y pesca siguen como motores. Desempleo trepó a 6.9% en Lima en últimos tres meses. Caen sueldos en la industria. En el primer mes del año, el crecimiento todavía no se refleja en los sectores vinculados a la demanda interna. Por ejemplo, las ventas minoristas apenas subieron 1.75% Sin embargo, en febrero los despachos de cemento repuntaron en 2.1% y la producción eléctrica creció a su mejor ritmo desde 1998.

16 de marzo del 2021. Hace 5 años

INGRESO PROMEDIO CAE MÁS EN LOS LIMEÑOS CON EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Quienes terminaron la universidad ganan más que otros, pero sus ingresos se redujeron en S/ 361. En el 2020, informalidad en el país llegó a su tasa más alta en ocho años. Sector servicios es el más golpeado. Una vez más, bajó empleo adecuado en Lima. Se perdieron 762,400 puestos en el último trimestre. Se perdieron más de dos millones de puestos de trabajo formales e informales en último año.