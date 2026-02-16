16 de febrero del 2011. Hace 15 años

MÁS DE 36 MIL EMPRESAS EN LUZ ROJA POR DEUDAS

Presentan atrasos mayores a 60 días, según central de riesgo. Hay más de 21 mil compañías con luz ámbar. Deudas incluyen a créditos bancarios e impuestos. Facturas negociables no pagadas podrán ser protestadas desde junio. Monto protestado de pagarésen dólares creció en 63%. El último barómetro de la central de riesgos Sentinel revela que aumentó el cumplimiento de las personas con deudas, pero no así de las empresas. La Cámara de Comercio de Lima reveló que en el 2010 se protestaron 298 mil letras,pagarés y cheques.

16 de febrero del 2016. Hace 10 años

CRECIMIENTO DESAFÍA LOS PRONÓSTICOS Y LLEGA A 6.3%

En diciembre, se alcanzó la tasa más alta desde fines del 2013. MEF estima que en el verano la economía se expandirá en 4%. Los resultados de diciembre despiertan expectativas, aunque hay que tener en cuenta que el INEI revisó al alza las tasas de crecimiento de todos los meses del 2015, exceptuando enero, con lo cual se obtuvo una expansión de 3.3%, en vez del 3.1% si no se hubiesen hecho ajustes. Aún los sectores vinculados a la demanda interna, como la industria y la construcción, no se recuperan.

16 de febrero del 2021. Hace 5 años

CRISIS IMPULSA EL PAGO DE HIPOTECAS HASTA EN 30 AÑOS

Mayor plazo permite que cuotas mensuales calcen con ingresos de clientes. Banbif sostiene que han surgido inversionistas que buscan terrenos industriales ante la caída de precios. Empresas ahora “empaquetan” sus deudas, a fin de lograr plazos más largos y tener mayor liquidez.