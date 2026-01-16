16 de enero del 2025. Hace 1 año

SE POSTERGA A MARZO INAUGURACIÓN DEL NUEVO TERMINAL DEL JORGE CHÁVEZ

La próxima semana, en coordinación con el concesionario y todos los actores involucrados, se decidirá si el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto se realizará en fases o de manera integral", recalcó el titular del MTC, Raúl Pérez Reyes. Durante la conferencia del Consejo de Ministros de ayer por la tarde, el premier, Gustavo Adrianzén, adelantó la situación del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

JÓVENES DE MENOS DE 25 AÑOS ACELERAN TOMA DE CRÉDITOS PARA NEGOCIOS

En el lapso de 12 meses, de 1.4 millones de personas que accedieron a préstamos, la mayor parte fueron jóvenes, que optaron por capital de trabajo inicial de S/ 3,000. Destinan desembolsos a emprendimientos de alta rotación ante la insuficiente creación de empleo en la economía. Las dificultades económicas han llevado a un importante grupo de personas a solicitar financiamiento desde una temprana edad para desarrollar emprendimientos. Así lo revela un reciente informe de Equifax Perú.

CONGRESO INSISTE EN AMPLIAR LICENCIA POR PATERNIDAD, PESE A CUESTIONAMIENTOS

Aumentaría de 10 a 15 días, tanto para el sector público y privado La Comisión de Trabajo del Congreso de la República aprobó un dictamen con la insistencia de la autógrafa de ley que amplía el periodo de licencia por paternidad, de 10 a 15 días calendario, tanto para los trabajadores del sector público y privado. La iniciativa legislativa también otorga protección contra el despido a la pareja de la gestante, entre otras medidas.