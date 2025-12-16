16 de diciembre del 2010. Hace 15 años

FISCALIZACIÓN AHORA APUNTA A CONTRATOS LABORALES ‘BAMBA’

Inspecciones hallan que no hay causa justificada en contratos a plazo fijo. Cada vez más empresas denuncian a sus competidores por informalidad laboral. En febrero del 2011, inspecciones pasarían al municipio de Lima. El Ministerio de Trabajo lo que más está fiscalizando en las empresas son los contratos de los trabajadores.

Tras 12 años se confirma que hubo concertación de precios en el pollo.

16 de diciembre del 2015. Hace 10 años

SOSPECHAN DE QUE CÁRTEL FIJÓ PRECIOS DE PAPEL HIGIÉNICO POR S/. 4,000 MLLS

Sanción puede significar una multa de más de S/. 3.8 millones hasta el 12% de los ingresos del grupo económico al que pertenezcan las empresas involucradas en la concertación. En el 2014, Indecopi inició las investigaciones preliminares sobre concertación de precios en el mercado de papel higiénico. Tal como adelantó Gestión, este caso sirvió para comenzar un proceso similar en Chile. Es la primera vez que una de las firmas involucradas colabora. Investigación terminaría en junio del 2017.

16 de diciembre del 2020. Hace 5 años

PERSPECTIVA DE PERÚ PASA A NEGATIVA POR PROYECTOS DEL CONGRESO Y MÁS GASTO

Populismo del Parlamento deteriora situación fiscal. Agencia considera ineludible hacer una reforma tributaria. MEF apeló y proporcionó información adicional para evitar que calificación sea la inicialmente prevista, revela Fitch. Financiamiento de empresas puede encarecerse por cambio de perspectiva. Ventas de dólares disminuyeron tras decisión. Fitch Ratings advierte que reformas como la flexibilidad laboral y la formalización serán políticamente controvertidas si el próximo presidente electo no logra apoyo en el Congreso.