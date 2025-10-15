Únete a nuestro canal
15 de octubre del 2010. Hace 15 años

EL 60% DE LAS COMPRAS HOY SE HACEN EN PAREJA

Comparten aportes de recursos a ingresos familiares como los gastos. El 25% de mujeres prefiere ver televisión en el almuerzo, el 42% de los hombres opta por conversar. El 61% de hombres come galletas en su trabajo y el 46% de las mujeres yogur. Provincias demandan más supermercados. En esta edición, conozca todo sobre los consumidores. Un sondeo realizado por ESAN y CCR muestra que las decisiones de gasto se han democratizado.

15 de octubre del 2010. Hace 15 años. La guerra por el gas de Camisea está a punto de estallar.
15 de octubre del 2015. Hace 10 años

RIQUEZA DE LOS PERUANOS CAE EN US$ 51,000 MLLS

Alza del dólar fue el principal factor de disminución de 11.5%. Hay 20 peruanos con fortunas mayores a US$ 500 millones. La corrección de los precios en el sector inmobiliario y en el valor de las empresas también influyó en la reducción de la riqueza. El Perú superó a Argentina con un mayor número de personas que tienen más de US$ 1 millón.

15 de octubre del 2020. Hace 5 años

EL 1 DE NOVIEMBRE MACHU PICCHU SE REABRE AL TURISMO

Reapertura se iniciará con visitantes nacionales y progresivamente con los del extranjero. Inicialmente se esperan 675 turistas por día. Planes de bioseguridad incluyen monumentos históricos, hoteles y comercios. Desde hoy, se reanudarán actividades turísticas en valle del Colca.

