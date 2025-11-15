15 de noviembre del 2010. Hace 15 años

AFILIADOS A AFP GANARÁN MÁS DE 20% ESTE AÑO

El fondo 2 alcanzará un rendimiento de 20% y el fondo 3 de 30%. Las AFP no se perderán la fiesta del alza de la bolsa de valores. Tienen US$ 600 millones para invertir en bolsas de Chile y Colombia. Los inversionistas, como las AFP, no están dispuestos a pasar la oportunidad de la euforia bursátil que se vive en estas semanas, señaló el gerente de inversiones de Profuturo AFP. El 53% de las inversiones del sistema privado de pensiones está en soles.

URUBAMBA SE CONVIERTE EN UNA ESTRELLA INMOBILIARIA

La realización de la CADE en Urubamba mostró, además del debate electoral de los candidatos, el boom inmobiliario que se ha desatado en la zona. Cada mes, el municipio provincial entrega cinco licencias de construcción. Actualmente, se están construyendo 20 establecimientos hoteleros y se busca un terreno de 18 hectáreas para un campo de golf. CIFRAS: US$ 100 puede llegar a costar el metro cuadrado en Urubamba pueblo. US$ 300 cuesta el metro cuadrado en zona periférica del Cusco.

HASTA US$ 70 MIL COSTARÁN PALCOS DEL ESTADIO NACIONAL

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) ya se encuentra trabajando en la fase previa de la concesión de los palcos y de los estacionamientos, la cual se espera arranque antes de junio. Los palcos, estacionamientos e incluso la torre norte del remozado Estadio Nacional podrían contar próximamente con nuevos propietarios, quienes tendrán que desembolsar importantes sumas de dinero para su adquisición. Y es que solo los palcos podrían llegar a costar desde US$ 20,000 hasta US$ 70,000 cada uno (considerando que son en total 370), aunque esto dependerá de los años que se dé este bien en concesión, reveló el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Arturo Woodman.