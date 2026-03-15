15 de marzo del 2011. Hace 15 años
SE VIENE LA BANCA POR TELEVISIÓN
Scotiabank prepara la TV banking, que atenderá inicialmente a 20 mil usuarios. El teclado del control remoto funcionaría como un cajero automático. A futuro, solo el 20% de las operaciones bancarias se hará en las agencias. El próximo año, los peruanos podrán acceder a los bancos desde sus televisores. Los primeros usuarios serán aquellos que tengan aparatos con señal de alta definición. Y pensar que hace 10 años el 95% de las operaciones se hacía en las agencias.
15 de marzo del 20216. Hace 10 años
BCR DISPUESTO A INTERVENIR SI EL DÓLAR CAE A S/ 3.31
Banca dice que hay fuerte especulación de inversionistas extranjeros. En última semana, ingresaron US$ 1,300 millones al Perú. El tipo de cambio cerró ayer en S/ 3.335. Sin embargo, cuando el dólar bajó hasta S/ 3.31, el BCR hizo un sondeo entre los bancos sobre la posibilidad de intervenir a fin de que la divisa norteamericana no siga cayendo. El sondeo del BCR reveló que no está dispuesto a que el dólar se sitúe por debajo de S/ 3.31. En estos momentos, ahorrar en dólares ya no es tan rentable ni seguro, dijo Julio Velarde.
15 de marzo del 2021. Hace 5 años
CONGRESO BUSCA QUE SE FISCALICE PRECIOS EN BOTICAS Y LABORATORIOS
También se plantea que se declaren los stocks. Supermercados podrían vender medicinas sin receta. Laboratorios farmacéuticos también podrían ofertar directamente al público vía online y delivery. Establecimientos farmacéuticos públicos y privados deberán remitir información cada 3 meses. Asociación de Boticas revela que no participó de proyecto y advierte “ausencias graves” en la iniciativa.