15 de febrero del 2011. Hace 15 años

INDECOPI FRENA INVESTIGACIÓN A LAS FARMACIAS

Proceso por denuncia de concertación de precios está suspendido porque Comisión de Libre Competencia aún no presenta pruebas. Recién en el próximo gobierno se definirá el caso que se anunció en diciembre pasado.

15 de febrero del 2011. Hace 15 años. Este año construirán 47 edificios multifamiliares por todo Miraflores.

15 de febrero del 2016. Hace 10 años

SUBE OPTIMISMO POR LA ECONOMÍA Y EL 73% DICE QUE AHORA GASTA MÁS

Disminuyen las personas que consideran que terminarán más endeudadas este año. Este mes, aumentó en 9 puntos porcentuales el porcentaje de personas que creen que la economía se está recuperando. La percepción de un mayor gasto se da principalmente enel nivel A/B. 59% Cree que Estado debe aumentar su rol en la economía.

15 de febrero del 2021. Hace 5 años

CIEN MIL CAMBIARÁN DE COLEGIO AL NO PODER PAGAR LAS PENSIONES

Una parte de los alumnos irá a centros educativos de menor costo y la otra a escuelas públicas. El 50% de colegios privados recibirá un promedio de 5% de nuevos estudiantes este año. El segmento socioeconómico más perjudicado será el C, cuyos colegios incluso han cerrado.