15 de enero del 2016. Hace 10 años

ACUÑA NO PASA A PPK Y GUZMÁN SE ACERCA A ALAN

El 43% de los peruanos cambió su voto tras ver la publicidad de los candidatos. El 64% considera que el Gobierno está interfiriendo en la campaña presidencial. Nada está dicho todavía, es la primera conclusión que deja el primer sondeo de Pulso Perú este año, en el que se considera a los 19 candidatos presidenciales. Más del 45% de los encuestados cree que no se beneficiarán si gana alguno de los que ocupan, por ahora, los cuatro primeros lugares.

15 de enero del 2016. Hace 10 años. BCR sube tasas por expectativa de inflación. Se acelerará alza del costo de los créditos para corporaciones.

15 de enero del 2021. Hace 5 años

SUBE DE 69% A 79% TEMOR EN EL PAÍS POR CONTAGIOS DE COVID

El incremento es mayor en Lima Cercado, a diferencia del alza en las 42 municipalidades de la capital, que será entre 3% y 5%. Veinte distritos de Lima tendrán un incremento de 5% en el pago de arbitrios para este año. Entre ellos, figuran Surco, Jesús María, Los Olivos y Lince. Los grandes contribuyentes que cancelen hasta el mes de marzo las cuatro cuotas trimestrales de este año tendrán un descuento de 5%.

15 de enero del 2025. Hace 1 año

SBS ENDURECERÁ FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS QUE NO PROTEJAN AHORROS

Primer trimestre será crucial para el sector, según especialistas Coopac que no cumplan con aportar al fondo de seguro de depósitos por dos meses perderán la cobertura para los ahorristas. Hay entidades medianas y grandes que no se manejan correctamente y que podrían quedarse sin ese respaldo. El 2025 inicia con buen pie para las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac) que, tras 24 meses de aportes, ya cuentan con la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos creado específicamente para estas instituciones.