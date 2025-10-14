14 de octubre del 2010. Hace 15 años

SI APOSTÓ S/. 100 EN LA BOLSA, YA VA GANANDO S/. 37

Bolsa limeña alcanza su mejor nivel de últimos 35 meses. Sube en el ranking mundial y se ubica como la octava más rentable. Pronostican que seguirá en alza. Indice de acciones peruanas en Wall Street rinde 46.4%. En el año, acciones de empresas de alimentos y bebidas rinden 106.8%. El Indice General bursátil se acerca a los 20 mil puntos, el récord histórico es de 23 mil puntos. Mientras se mantengan firmes los precios de los metales, la rentabilidad de la bolsa seguirá alta.

14 de octubre del 2010. Hace 15 años. Por cada supermercado que se abre, cierran hasta treinta panaderías.

14 de octubre del 2015. Hace 10 años

DISMINUYE EL ENDEUDAMIENTO DE LOS JÓVENES

La banca endurece condiciones para dar créditos a clientes de 20 a 25 años. Ahora les piden hasta dos años de experiencia laboral y analizan el riesgo de su empleador. Número de deudores bajó en 7.9%. Obligaciones. A agosto, la deuda total que registran los clientes de entre 20 y 25 años con el sistema financiero regulado por la SBS supera los S/. 2.5 millones.

14 de octubre del 2020. Hace 5 años

COMISIÓN DE ECONOMÍA APROBÓ AHORA LIBERAR HASTA S/ 17,200 DE AFP

Ministerio de Vivienda presentará al MEF fórmula legal para dar “crédito puente” a las empresas. Se elabora norma para que Proyecto alcanza a afiliados que no aportan en los últimos doce meses. Si el pleno del Congreso da luz verde, será la quinta vez que se permite el retiro de fondos desde el 2016. Presidente del grupo de trabajo admite que significará una salida de cerca de S/ 15,000 millones del sistema privado.