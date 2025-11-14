14 de noviembre del 2024. Hace 1 año

SE ALISTAN MÁS FONDOS PARA PODER AHORRAR EN LAS AFP

Regulador busca que empresas administradoras creen alternativas adicionales de ahorro voluntario para comercializarlas entre los afiliados. Nuevos productos se lanzarían el próximo año y no estarán sujetos a los límites deinversión fijados para los aportes obligatorios.

EL 20% DE CONTRIBUYENTES ESTÁ DESAPROBADO EN “INFOCORP” DE LA SUNAT

En entrevista con Gestión, el jefe de la Sunat, Víctor Mejía, también comentó que vienen implementando inteligencia de datos y convenios internacionales para detectar “nichos” donde hay potenciales contribuyentes que hoy no tributan. Hace unos meses, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) presentó un perfil de cumplimiento, una suerte de “Infocorp” de la administración tributaria, con el cual se otorga una calificación a los contribuyentes sobre sus obligaciones tributarias y aduaneras.

TRECE PRODUCTOS TIENEN OPORTUNIDADES EN AL MENOS 4 ECONOMÍAS DE APEC

En el 2023, los envíos peruanos a las economías del APEC superaron los US$44,000 millones, pero el potencial pendiente por aprovechar es mayor. Un proyecto de la UP identificamercados donde algunos productos peruanos tienen una importante garantía de éxito. A casi US$78,000 millones ascendió el intercambio comercial de Perú con las otras 20 economías miembros del Forode Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) durante el 2023.