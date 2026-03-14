14 de marzo del 2011. Hace 15 años

MEF FRENARÁ ESPECULACIÓN EN PRECIOS DE CASAS

Ministro de Economía cree que encarecimiento de viviendas es muy rápido. Teme que alza corte el acceso al crédito hipotecario. BCR a favor de moderar la presión que hay sobre costo de los inmuebles. Actualmente, la menor tasa del costo efectivo de una hipoteca es 10.20%. El Ministerio de Economía se encuentra preocupado de que surjan burbujas en el mercado inmobiliario, principalmente en ciertas zonas de Lima.

14 de marzo del 2011. Hace 15 años. Banco Mundial: Siete de cada 10 peruanos tienen empleo informal.

14 de marzo del 20216. Hace 10 años

PERÚ ES EL TERCER PAÍS CON CRÉDITO MÁS COSTOSO EN LATINOAMÉRICA

La tasa de interés del microcrédito en el país es la cuarta más alta en la región. El mercado financiero peruano tiene una concentración moderada de las colocaciones y depósitos, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Mientrasel BCR dice que los créditos a mypes y de consumo tienen tasas altas por el riesgo de deudores y los costos operativos elevados para estos préstamos.

14 de marzo del 2016. Hace 10 años

GOBIERNO CUESTIONA LA PROPUESTA DE ADENDA PARA GASODUCTO DEL SUR

El Ministerio de Energía y Minas por ahora ha suspendido la contratación de una empresa de asesoría internacional hasta que tenga la respuesta del consorcio del gasoducto. El viernes pasado Enagás asumió la gerencia del proyecto del gasoducto del sur. Lo que aún se desconoce es si también hubo una recomposición en el accionariado del consorcio. Hasta el vienes la composición otorgaba 55% a Odebrecht, 25% a Enagas, y 20% a Graña y Montero. Producto de dicho cambio, David San Frutos, hasta hace poco responsable de Enagás, en el Perú, asumió la gerencia general y Denis Gray, que hasta hace poco fuera ejecutivo de GyM, la gerencia financiera.