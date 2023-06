14 de junio del 2013. Hace 10 años

BCR: SI NO ESPECULA, MEJOR DEJE LOS DÓLARES Hay que acostumbrarse a una mayor volatilidad del tipo de cambio, advierte gerente general del BCR. Exportaciones caerían 4% este año. El Banco Central está más optimista que el MEF sobre el crecimiento de la economía en mayo. Espera una expansión de6.5% El gerente general del BCR dijo que hay que asumir que el BCR no actuará como salvavidas frente a las fluctuaciones del dólar. Para la agencia Moody’s, el intento de adquirir los activos de Repsol no ha afectado la inversión.

CONGRESO ELEVA RIESGO DE QUE JUBILADOS DE LAS AFP SE QUEDEN SIN PENSIÓN

MEF y SBS se oponen. Puede aumentar número de personas que tengan que acogerse a pensión 65 Comisión de Economía extiende régimen de jubilación por desempleo hasta el 2021. Las AFP advierten que cada vez más afiliados que se jubilen desde los 50 años se quedarían sin una pensión, ya que la mayoría retira el 95.5% de sus fondos.

14 de junio del 2018. Hace 5 años

AHORA EL 80% DE LOS CRÉDITOS DE CONSUMO SE PAGAN EN CUOTAS

Deuda promedio de préstamos es de S/ 20,524, mientras que con tarjeta llega a S/ 5,924. Trabajadores independientes muestran mayor preferencia por los cronogramas de pago para financiarse. Algunas instituciones han restringido sus políticas de financiamiento en relación a las tarjetas de crédito.