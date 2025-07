14 de julio del 2010. Hace 15 años

SE ENDEUDAN A TRES AÑOS POR FIESTAS PATRIAS

Por la grati, los créditos con más demanda son para viajes y compra de artefactos eléctricos. Banca proyecta que préstamos aumentarán en 10%. Facturación de consumos con tarjetas crecerá en 20%. En el mes patrio, se incrementa la competencia bancariapor adquirir deuda de personas. Los créditos personales se han convertido en la vedette de las colocaciones bancarias desde fines de junio, en parte por el pago de las gratificaciones. Se prevé un mayor uso de las tarjetas de crédito y que el financiamiento será de seis a nueve meses.

14 de julio del 2010. Hace 15 años. El BCR le da la espalda al dólar, que baja a S/.2.81. Instituto emisor ya acumulaba compras por US$ 3,788.5 millones en este año para atenuar las presiones a la baja del billete verde.

14 de julio del 2015. Hace 10 años

EL 45% USARÁ GRATIFICACIÓN PARA EL PAGO DE DEUDAS

El año pasado solo el 38% destinó estos recursos para cancelar préstamos. Ahora son menos los que ahorrarán. Hay una mayor preocupación de los hogares por salir de sus deudas, pero también ha aumentado el número de deudores. Solo el 13.6% de limeños ahorrará este ingreso adicional, señala estudio de Kantar Worldpanel.

14 de julio del 2020. Hace 5 años

Evalúan que Cusco reciba vuelos desde Chile, Bolivia y Colombia

El gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente, señaló que el número máximo de visitantes a Machu Picchu será 675, los que espera alcanzar desde setiembre. Además, se impulsará el turismo local. El Gobierno dio luz verde a los viajes dentro del territorio nacional (no incluyen a regiones que mantienen la cuarentena) y recientemente se publicaron los lineamientos para el transporte aéreo y terrestre; sin embargo, todavía no se ha anunciado alguna fecha para los viajes internacionales. Si bien el ministro de Transportes, Carlos Lozada, señaló en junio que se podría adelantar la reapertura de vuelos internacionales (prevista inicialmente para la fase 4 de la reanudación, es decir en agosto), lo cierto es que ahora señaló que es un tema que se está analizando y que por ahora no se realizará.