14 de febrero del 2011. Hace 15 años
MEF A FAVOR DE BAJAR IMPUESTO A LA RENTA
Ministro de Economía cree que reducir tasa ampliará base tributaria. Cuestiona subir impuestos solo para actividades extractivas. Rechaza ampliar plazo a clubes de fútbol para fraccionar deudas. Contribuyentes tendrán una ‘preliquidación’ de su pago de Impuesto a la Renta. El ministro Ismael Benavides defendió, en entrevista dada a Gestión, la rebaja del IGV y negó que se haya prestado a una presión de Palacio de Gobierno para adoptar la medida. El BBVA Banco Continental y el Banco de Crédito advierten ajuste monetario por reducción de la tasa del impuesto.
14 de febrero del 2011. Hace 15 años
TRES MILLONES DE TRABAJADORES FORMALES GANAN MENOS DE S/. 1,800
Solo 500 mil trabajadores formales, de un total que supera los 3.5 millones, pagan Impuesto a la Renta porque tienen remuneraciones mensuales superiores a S/. 1,800. Actualmente, 8.6 millones de trabajadores se encuentran subempleados, es decir, laboran menos de 35 horas a la semana o sus ingresos son inferiores al valor de la canasta mínima.
14 de febrero del 2011. Hace 15 años
US$ 1,040 AL MES, ESO CUESTA LA PENSIÓN ESCOLAR MÁS CARA EN LIMA
En la capital, hay más de 3,000 colegios particulares. El 75% de los centros educativos incrementó sus pensiones entre 7% y 15% este año. Los limeños invierten hasta US$ 1,040 mensuales en la pensión escolar de cada uno de sus hijos. Según la Guía de Colegios y Nidos Particulares 2011 elaborada por el GEF, en Lima hay más de 3,000 colegios particulares y un 75% incrementó sus pensiones entre 7% y 15 % este año, mientras que el 25% restante las mantuvo sin variación. Las pensiones dependen de la categoría del colegio privado, pero en promedio un padre de familia paga entre S/. 600 y S/. 700 de pensión escolar por cada uno de sus hijos, estima Saragoza.