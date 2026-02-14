14 de febrero del 2011. Hace 15 años

MEF A FAVOR DE BAJAR IMPUESTO A LA RENTA

Ministro de Economía cree que reducir tasa ampliará base tributaria. Cuestiona subir impuestos solo para actividades extractivas. Rechaza ampliar plazo a clubes de fútbol para fraccionar deudas. Contribuyentes tendrán una ‘preliquidación’ de su pago de Impuesto a la Renta. El ministro Ismael Benavides defendió, en entrevista dada a Gestión, la rebaja del IGV y negó que se haya prestado a una presión de Palacio de Gobierno para adoptar la medida. El BBVA Banco Continental y el Banco de Crédito advierten ajuste monetario por reducción de la tasa del impuesto.

14 de febrero del 2011. Hace 15 años. Celebración de 100 años de Machu Picchu con indefiniciones.

TRES MILLONES DE TRABAJADORES FORMALES GANAN MENOS DE S/. 1,800

Solo 500 mil trabajadores formales, de un total que supera los 3.5 millones, pagan Impuesto a la Renta porque tienen remuneraciones mensuales superiores a S/. 1,800. Actualmente, 8.6 millones de trabajadores se encuentran subempleados, es decir, laboran menos de 35 horas a la semana o sus ingresos son inferiores al valor de la canasta mínima.

US$ 1,040 AL MES, ESO CUESTA LA PENSIÓN ESCOLAR MÁS CARA EN LIMA

En la capital, hay más de 3,000 colegios particulares. El 75% de los centros educativos incrementó sus pensiones entre 7% y 15% este año. Los limeños invierten hasta US$ 1,040 mensuales en la pensión escolar de cada uno de sus hijos. Según la Guía de Colegios y Nidos Particulares 2011 elaborada por el GEF, en Lima hay más de 3,000 colegios particulares y un 75% incrementó sus pensiones entre 7% y 15 % este año, mientras que el 25% restante las mantuvo sin variación. Las pensiones dependen de la categoría del colegio privado, pero en promedio un padre de familia paga entre S/. 600 y S/. 700 de pensión escolar por cada uno de sus hijos, estima Saragoza.