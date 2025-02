14 febrero del 2020. Hace 5 años

CASO ODEBRECHT PASA FACTURA A VIZCARRA Y CAMBIA 4 MINISTROS

Se fueron Ana Revilla y Juan Carlos Liu. Mandatario aprovechó para la salida de Flor Pablo y Edmer Trujillo. Ministra de Economía convocó y se reunió con ex procurador Ramírez por caso Odebrecht en enero. Exministra de Justicia y ex procurador se acusan mutuamente de promover reunión con constructora. “Tengo entendido que el presidente Vizcarra habría tenido información”, reveló el ex procurador Jorge Ramírez sobre las reuniones de Odebrecht con funcionarios del Gobierno. El mandatario evitó el lunes responder sobre este tema.

14 de febrero del 2020. Hace 5 años

CIERRE FINANCIERO DEL PUERTO DE SALAVERRY SERÁ LA PRÓXIMA SEMANA

Édgar Patiño, presidente del directorio de la APN, refirió que el próximo 27 de febrero se tiene contemplada la firma de una adenda con el concesionario del Muelle Sur en el Callao, DP World. En octubre del 2018, el Ministerio de Transportes (MTC) y la empresa Salaverry Terminal Internacional suscribieron el contrato de concesión por 30 años del proyecto “Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry”.

14 de febrero del 2024. Hace 1 año

MEF Y MINEM: CAMBIOS EN DOS CARTERAS CLAVES

Salidas de exministros Alex Contreras y Óscar Vera se producen en medio de cuestionamientos de gremios empresariales por el alza del Impuesto Selectivo al Consumo y la crisis financiera de Petroperú. Jose Arista Arbildo Ministro de economía y finanzas Romulo Mucho Mamani ministro de energia y minas Juan Carlos Castro Vargas ministro del ambiente walter Astudillo Chavez ministro de defensa.