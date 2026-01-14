14 de enero del 2011. Hace 15 años

LA BANCA RECORTA SUS COMISIONES

El Banco de Crédito elimina las comisiones por atraso de pagos de tarjeta de crédito, membresía y prepagos de hipotecas. Reducciones de comisiones podrían continuar con nueva norma que emitirá en breve la SBS. Cobros eran cuestionados por congresistas, que afirmaban que los bancos cargaban a los clientes comisiones cuando se atrasaban en el pago de sus créditos. La Superintendencia de Banca también admitió que los bancos creaban comisiones prohibidas.

Usar medicinas de marca le cuesta hasta 195 veces más.

14 de enero del 2016. Hace 10 años

ARBITRIOS SUBEN HASTA 50% PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO

El incremento es mayor en Lima Cercado, a diferencia del alza en las 42 municipalidades de la capital, que será entre 3% y 5%. Veinte distritos de Lima tendrán un incremento de 5% en el pago de arbitrios para este año. Entre ellos, figuran Surco, Jesús María, Los Olivos y Lince. Los grandes contribuyentes que cancelen hasta el mes de marzo las cuatro cuotas trimestrales de este año tendrán un descuento de 5%.

14 de enero del 2021. Hace 5 años

REGRESA LA RESTRICCIÓN VEHICULAR Y PEATONAL POR REGIONES Y BAJAN AFOROS

En 7 regiones la situación es grave y habrá confinamiento los domingos y toque de queda desde las 7 p.m. A nivel nacional, se redujeron los aforos para gimnasios, casinos, cines, teatro, malls y restaurantes. En Lima Metropolitana y otras 18 regionesno circularán los vehículos particulares los domingos. Nuevos aforos y restricción tendrían impacto marginal en economía. Facturación de restaurantes caería 50%.