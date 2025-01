14 enero del 2010. Hace 15 años

AFP A LA CAZA DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

Esperan captar entre 20 mil y 30 mil nuevos afiliados en el corto plazo. Los aportes serían como mínimo el 10% de la remuneración mínima vital. Se podría aspirar a pensiones de S/. 1,800. El sistema comienza a observar a los millones de personas que ahora no tienen ningún tipo de cobertura de pensiones. La idea es fomentar el producto, para que todas las administradoras privadas desarrollen planes de cobertura similares.

14 de enero del 2010. Hace 15 años. Repsol YPF decide en abril sus inversiones para el lote 57.

14 de enero del 2015. Hace 10 años

CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES ESTÁ EN SU MEJOR NIVEL EN 5 MESES

Si bien es una buena noticia, Apoyo Consultoría advierte que aún no es claro qué tan sostenible sea la recuperación. La mejora de la confianza se dio principalmente en el segmento AB y en menor medida en C, D y E. Apoyo Consultoría dice que si el Congreso no extiende la exoneración de AFP y Essalud a gratificaciones, se afectará el consumo. A tener en cuenta. Según una encuesta de Ipsos, el 68% de las familias limeñas tiene dificultades para cubrir sus gastos regulares.

14 de enero del 2020. Hace 5 años

BOLSAS DE VALORES DE SANTIAGO, BOGOTÁ Y LIMA EN CAMINO A INTEGRARSE

Se inicia evaluación y se esperan menores costos de transacciones y fusiones de casas de bolsa de los países. Mercado bursátil chileno negocia 31 veces más que BVL. Bolsa de Sao Paulo ya tiene 8.19% de plaza limeña. Bolsa de Lima ganó 5.93% en el 2019, mientras que la de Santiago perdió 8.9%, y la de Bogotá ganó 25.4%.