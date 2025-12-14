14 de diciembre del 2010. Hace 15 años

CADA PERSONA DEBE S/. 7,400 A LOS BANCOS

Deuda promedio por créditos de consumo es mayor a la del 2009. Ingreso promedio en Lima es S/. 1,084. Ica y Junín tienen bolsones de sobreendeudamiento. En 30 días, la SBS se pronunciará sobre comisiones bancarias que se cobran de más. SBS no tiene como política revelar nombres de entidades sancionadas. El 80% de los clientes con créditos de consumo tienen deudas con por lo menos dos acreedores, reveló la Superintendencia de Banca. Asimismo, contempla sancionar a cuatro entidades financieras por incumplir las normas sobre seguimiento del crédito.

14 de diciembre del 2010. Hace 15 años. Hay 7 cadenas de farmacias investigadas por concertar precios.

14 de diciembre del 2015. Hace 10 años

BANCA SE DISPUTA S/. 300 MLLS. DE LAS GRATIFICACIONES

Proyectan que de los S/. 700 millones de las gratificaciones, se gastarán S/. 400 millones y el resto se busca captarlo como depósitos. Se estima que los peruanos quieran ahorrar, al menos, S/. 4,000 de las gratificaciones que reciban. Es por eso quelos bancos buscan captar dichos recursos. Ahora a las personas les atraen las opciones de ahorro de mayor plazo. Depósitos sofisticados. Las cuentas de interés variable pueden generar retornos de hasta 15% al año.

14 de diciembre del 2020. Hace 5 años

MINSA ADMITE QUE AÚN NO HAY UN CRONOGRAMA SEGURO PARA VACUNAS

El viceministro de Salud, Luis Suárez, indicó que “de pronto” para el segundo semestre se podrá iniciar la vacunación contra el covid-19 con el lote que entregue Covax Facility. Sin embargo, reconoció que no hay negociaciones cerradas con ningún laboratorio, salvo lo avanzado con Pfizer.