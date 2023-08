14 de agosto del 2008. Hace 15 años

INDUSTRIA ESTÁ ‘EN PIE DE GUERRA’ POR GAS DE CAMISEA

SNI considera que TGP incumplió con ampliar el ducto. Multarán a empresas que no racionen su consumo de energía. Ahora, TGP denuncia que ataques de nativos ponen en peligro suministro de gas. Alan García negó estar frente a una crisis energética e insistió en que no se pudo prever lo que iba a suceder. Para los industriales, la situación no es así y advierten que no asumirán mayores tarifas por la restricción del suministro de gas.

14 de agosto del 2013. Hace 10 años

MEF ALERTA DE QUE VIENE PERIODO DE VACAS FLACAS

Advierte de que en los siguientes meses habrá bastante volatilidad en los mercados y que debemos acostumbrarnos a vivir en ese escenario. La mayoría de analistas estiman que el crecimiento fue 5.2% en junio, aunque algunos son menos optimistas y proyectan 3.9%. Scotiabank bajó su pronóstico de crecimiento para este año de 6.5% a 5.8% y una expansión de la inversión privada de 6.2% para el 2014. Ayer el MEF logró colocar bonos del Tesoro a un costo mayor, mientras que el Banco Central tuvo que volver a comprar dólares para evitar que el tipo de cambio supere los S/. 2.80.

14 de agosto del 2018. Hace 5 años

BONO DEL ESTADO PARA ALQUILER DE VIVIENDAS LLEGARÁ A PERSONAS DE HASTA 40 AÑOS

Proyecto del Gobierno se aprobará con otra norma que facilite el desalojo de morosos. La propuesta de ‘Renta Joven’ ahora pasó a llamarse ‘Mi Alquiler’, anunció el ministro de Vivienda y Construcción, Javier Piqué. Inmobiliarias piden desalojos sumarios de no más de 15 días. P. 10 El dato. Alquileres suben más en Pueblo Libre, Surco y San Miguel.