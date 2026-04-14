14 de abril del 2011. Hace 15 años

INCERTIDUMBRE ELECTORAL LLEVA DÓLAR A S/. 2.82

Por ahora en bancos perciben que Humala tiene más opción de ganar la segunda vuelta. En los tres últimos días se han negociado US$ 2,554 millones en el mercado cambiario. BCR no pudo detener alza del tipo de cambio. Cada día que pasa crece la incertidumbre por el resultado de la segunda vuelta electoral. En opinión del gerente de estudios económicos del Banco de Crédito, Alonso Segura, “hasta que la incertidumbre se resuelva durará la presión alcista del dólar”.

14 de abril del 2011. Hace 15 años. Larcomar se remodelará a partir de fin de año.

14 de abril del 2016. Hace 10 años

20% DE INMUEBLES DE LIMA EN MANOS DE EMPRESAS EN PARAÍSOS FISCALES

Sunat investiga el incremento patrimonial de 57 contribuyentes en el país que recibieron ingresos de empresas offshore. El mecanismo más eficaz para descubrir desbalances patrimoniales con el uso de firmas offshore es el intercambio de información entre países. Por eso la Sunat busca acceder al secreto bancario.

14 de abril del 2021. Hace 5 años

CASTILLO GANÓ EN LAS DIEZ PROVINCIAS DONDE ESTÁN LAS MINAS MÁS GRANDES

Plan de gobierno de Perú Libre plantea “tomar el control” de los principales yacimientos mineros. Candidato también propone nacionalizar gas de Camisea. Instituto de Ingenieros Mineros considera que dos tercios del nuevo Congreso tienen una visión a favor del mercado.