13 de octubre del 2010. Hace 15 años

CONSUMO DE LOS ‘RICOS’ DE CONOS SE ACERCA AL NIVEL A

Comportamiento de compra en el cono

norte ya se asemeja al de San Isidro y Miraflores. En Lima, el nivel socioeconómico C ya es clase media. En últimos ocho años, ingresos del sector A subieron 13% y 61% los del B. Consumidor peruano cada vez es menos leal a sus marcas. Jóvenes aspiran a mudarse a Los Olivos. El crecimiento del país, si bien genera oportunidades, también plantea retos, puesto que el consumidor cambia constantemente. Están ingresando US$ 766 millones mensuales adicionales por la mejora de ingreso de consumidores.

13 de octubre del 2010. Hace 15 años. Clínica San Felipe ampliará sede central en tres meses.

13 de octubre del 2015. Hace 10 años

MEF: ES HIPÓCRITA CRITICAR LOS PROGRAMAS SOCIALES

Sunat contará, a partir del próximo año, con un poderoso data center para mejorar la fiscalización a los contribuyentes. El ministro de Economía, Alonso Segura, en entrevista con Gestión, sostuvo que los críticos de los programas sociales quedan descolocados cuando los organismos internacionales reconocen su eficacia. Considera que si no se hubiera implementado la estrategia “incluir para crecer”, probablemente desde hace un par de años se hubiera incrementado la pobreza.

13 de octubre del 2020. Hace 5 años

GOBIERNO EVALÚA PLAN DE AYUDA FINANCIERA PARA LAS INMOBILIARIAS

Ministerio de Vivienda presentará al MEF fórmula legal para dar “crédito puente” a las empresas. Se elabora norma para que el sector vivienda otorgue la conformidad de obra y ya no los municipios. Se busca dar facilidades para la construcción de los proyectos de vivienda con fines de alquiler.