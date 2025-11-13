13 de noviembre del 2015. Hace 10 años

SE ROMPE UNIDAD EN CONGRESO PARA RETIRO DEL 95% DE FONDOS DE LAS AFP

Cuatro bancadas, que agrupan a 79 congresistas y que incluyen al fujimorismo, plantean cambios al proyecto de libre disponibilidad aprobado en la Comisión de Economía. Un día después de haberse aprobado por mayoría el proyecto de libre disponibilidadde fondos de las AFP, surgieron discrepancias en el Congreso. La SBS considera que la iniciativa es inconstitucional, mientras los seguros critican a Schydlowsky. Luis Valdivieso, Presidente de Asociación de las AFP: “¿Es constitucional tratar desigual a los pensionistas del sistema privado de pensiones respecto a los de ONP?”.

13 de noviembre del 2015. Hace 10 años. Tai Loy comprará otra empresa de útiles. Cadena cerrará el año con 50 locales. Llegará a Cusco y Tacna.

13 de noviembre del 2020. Hace 5 años

JURA EL NUEVO GABINETE, PERO DÓLAR NO DA TREGUA

Tipo de cambio salta a S/ 3.64, el nivel más alto desde el 2002, por elevada incertidumbre de inversionistas extranjeros. Miembro del Tribunal Constitucional afirma que esa institución “no pone ni quita presidentes”. Hoy se realiza audiencia sobre impedimento de salida contra Martín Vizcarra por caso Club de la Construcción. Merino se compromete a no hacer cambios traumáticos.

13 de noviembre del 2024. Hace 1 año

CAEN BONOS DE PETROPERÚ POR INCERTIDUMBRE DE INVERSIONISTAS

Sesgo nacionalista del directorio designado inquieta a tenedores de estos títulos, que ven mayor probabilidad de que la petrolera incumpla su deuda. Precios de los dichos instrumentos financieros bajan de 79 a 74centavos de dólar desde que se removió a su anterior cuerpo colegiado.