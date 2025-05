13 mayo del 2010. Hace 15 años

OCHO DE CADA 10 PIERDEN POR TENER SU CTS EN DÓLARES

Caída del tipo de cambio perjudicó a casi dos millones de trabajadores por tener CTS en dólares. Bancos aconsejan pasarse a cuentas en soles, pero muchas personas son reacias a hacerlo. Cuatro trabajadores tienen más de un millón de soles en su cuenta de CTS. El 90% no tiene más de S/. 8,000. Cajas municipales pagan 11.4%. El próximo lunes 17 vence el plazo para que las empresas depositen la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de sus trabajadores en planilla. En todo el sistema financiero, casi el 70% de los depósitos de la CTS se encuentra en dólares.

13 de mayo del 2010. Hace 15 años. Alto precio del oro compensará caída de producción este año.

13 de mayo del 2015. Hace 10 años

MEF CONGELA LAS CUENTAS DE ISLAY POR MÁS VIOLENCIA CONTRA TÍA MARÍA

Keiko y PPK plantean suspender el proyecto. Próxima semana se prepara movilización contra yacimiento de Antapaccay en Cusco. La Contraloría fiscalizará con detenimiento las cuentas de la municipalidad provincial de Islay y los distritos de Punta de Bombón, Deán Valdivia y Cocachacra. Todas ellas manejan un presupuesto de más de S/. 41 millones este año. En lo que va del 2015 han gastado 20%. P Humala no irá a Arequipa. Mandatario considera que, por ahora, no es conveniente. Dice que los que se oponen al proyecto son minoría y que no tiene un doble discurso.

13 de mayo del 2020. Hace 5 años

COMIENZO DE LA SEGUNDA FASE DE ACTIVIDADES ESTÁ SUPEDITADA AL CONTROL DEL COVID

Ministro de Comercio Exterior revela que dependiendo de la pandemia, incluso podría revaluarse la continuidad de las labores de sectores que ya reiniciaron operaciones. El impacto del coronavirus en la economía nacional podría ocasionar que muchas empresas no logren mantenerse a flote. Ante este escenario, el Gobierno publicó un decreto legislativo (N° 1511) que crea el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal (PARC); en busca de facilitar las decisiones para el salvataje de empresas y evitar que vayan necesariamente a un proceso concursal ordinario o preventivo.