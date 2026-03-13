13 de marzo del 2025. Hace 1 año

CRÉDITOS SE OTORGARÁN SIN SEGURO DE DESGRAVAMEN DESDE SEPTIEMBRE

Excepto en los préstamos hipotecarios, según norma de la SBS. Entidades financieras deberán ofrecer, entre sus productos, al menos una alternativa que no implique la adquisición obligatoria de ese seguro. Banca estima que préstamos con la referida cobertura tendrán tasas de interés más bajas, pero sin esa protección serán más altas.

13 de marzo del 2025. Hace 1 año. Bauer de Austria ingresa a Perú con soluciones para el agro.

13 de marzo del 2025. Hace 1 año

MTC AFIRMA QUE “PARTE EXTERNA AL JORGE CHÁVEZ ES DE SU COMPETENCIA”

Responde a cuestionamientos del Ositrán sobre puentes modulares y accesos al aeropuerto Gestión consultó a la cartera de Transportes sobre los avances que registra el proyecto del puente Santa Rosa. El ministro del sector señaló que durante el segundo semestre, este proyecto dará un paso importante. El país se encuentra a poco más de dos semanas de concretar la inauguración del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), luego de postergar la fecha en dos ocasiones.

13 de marzo del 2025. Hace 1 año

INVERSIONES EN PROYECTOS DE HIDROCARBUROS SUMAN US$ 4,500 MILLONES

Luego de varios años de parálisis en las inversiones en el sector de hidrocarburos parece tomar un despeque. Al cierre del 2024 las empresas del sector realizan inversiones por US$ 564 millones, un crecimiento de 74.07% con respecto al 2023. Para este año las empresas del sector estiman inversiones en diversos proyectos por US$ 4,500 millones, así lo indicó a Gestión el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias. Detalló que, US$ 2,000 millones corresponderían a la inversión que prevé Transportadora de Gas del Perú (TGP) para la extensión del proyecto del gasoducto por la costa sur hasta el nodo energético del sur, que comprende plantas eléctricas a gas natural en Ilo y Moquegua.