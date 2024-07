13 julio del 2009. Hace 15 años

REGIONES DEL SUR CRECEN MÁS QUE LAS DEL NORTE

La producción promedio en el sur fue de 3.4% y la del norte, de solo 0.1%. El PBI de Tumbes, Lambayeque, Puno, Cusco y Amazonas aumentó más de 10%. Cámaras de comercio del interior son optimistas para el segundo semestre. La crisis externa ha afectado en mayor medida a la producción agroindustrial exportadora y a la de aceite y harina de pescado, que es muy activa en el norte. Mientras que la recuperación de los precios de los minerales ha favorecido a la producción del sur.

13 de julio del 2009. Hace 15 años

PERUANOS GASTARÁN 20% MENOS EN FIESTAS PATRIAS

El entretenimiento, al igual que las compras de prendas de vestir, serán los que concentrarán el consumo. Por tercer año consecutivo, los paros y la toma de carreteras afectarán los viajes al interior del país. Comercio sería entre 20% y 25% menos respecto a julio del 2008. Las mypes vienen solicitando créditos para esta campaña. Preguntas frecuentes como ¿compro ese televisor LCD o mejor espero, a ver qué pasa?

13 de julio del 2023. Hace 1 año

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES PONDRÁ EN PAUSA 60 PROYECTOS INMOBILIARIOS

Alcalde Carlos Canales sostuvo que tienen observaciones por no cumplir parámetros de la zona. Comuna emitió ordenanza para que suspensión de licencias no tenga que esperar al pronunciamiento del MVCS. Canales indicó que los proyectos tienen observaciones por no cumplir parámetros de la zona. La comuna emitió ordenanza para que medida de suspensión de licencias no tenga que esperar al pronunciamiento del Ministerio de Vivienda.