13 de febrero del 2025. Hace 1 año

AL MENOS 35 TIPOS DE PRODUCTOS SON AFECTADOS POR EL COMERCIO ILÍCITO

Alrededor de 4 de cada 10 empresas industriales han sido impactadas por la adulteración, subvaluación, contrabando y falsificación, manifestó la SNI. El rubro más golpeado es el de alimentos (17%), seguido por metalmecánica (13%), textil y confecciones (10%), plásticos y caucho (10%).

13 de febrero del 2025. Hace 1 año. Por "actos de engaño" Gloria es multada con US$ 2.2 millones en Colombia.

13 de febrero del 2025. Hace 1 año

IPD NO CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS PARA ATENDER PROYECTO LEGADO

El Proyecto Especial Legado será extinguido y sus tareas las asumirá el Instituto Peruano del Deportes. Se detalló que se creará una comisión que en 30 días deberá concretar este traspaso. Expertos apuntaron que el nivel degestión del proyecto es superior al que el IPD está acostumbrado a realizar. El Proyecto Especial Legado, hoy adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y a cargo, principalmente, del mantenimiento de las seis grandes sedes deportivas construidas para los Juegos Panamericanos Lima 2019, se extinguirá y pasará a ser absorbido por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

13 de febrero del 2025. Hace 1 año

GESTORES DE RIQUEZA ACONSEJAN INVERTIR EN DEUDA PRIVADA

Mercado de deuda supera los US$ 1.5 billones, destaca Credicorp Capital Wealth Management. Demanda de financiamiento para centro de datos y fusiones y adquisiciones impulsarán el crédito privado, según el área de estrategia y asesoría de inversiones de BanBif. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se reconfiguran los portafolios de inversión. Entidades financieras apuestan por sobreponderar un tipo de instrumento,la deuda privada, frente a otras subcategorías de activos alternativos como el real estate (bienes raíces) y los commodities.