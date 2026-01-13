13 de enero del 2011. Hace 15 años

ALCALDES IMPEDIRÁN CONSTRUIR EDIFICIOS EN LA COSTA VERDE

La Autoridad Autónoma descarta que en esa zona se vayan a levantar proyectos inmobiliarios. Gestión conoció que solo se autorizarán obras para locales de esparcimiento y servicios. La vista hacia el mar de la Costa Verde será limpia, pues ya no se levantarán en sus acantilados edificios para departamentos. La Autoridad Autónoma ha decidido dedicar la zona al turismo y el esparcimiento. En 100 días tendrá el plan para las nuevas inversiones.

13 de enero del 2011. Hace 15 años. Congreso busca que no ingrese capital privado a Sedapal.

13 de enero del 2016. Hace 10 años

PERSONAS APORTAN EL 97% DE FONDOS DE LA CAMPAÑA Y EMPRESAS SOLO 3%

Partidos revelan que en total recibieron dinero de 323 personas y solo de nueve compañías. Las 23 agrupaciones que participan en los comicios, algunas de ellas en alianzas, han gastado hasta el momento S/ 5.5 millones, correspondiendo el 70% a Acuña.En el caso del fujimorismo, los principales aportantes son Madeleine Osterling y Jorge Yoshiyama. Mientras el Apra no reveló el nombre de sus donantes. Julio Guzmán, Fernando Olivera y UPP, aliado de Solidaridad, aún no han remitido su información.

13 de enero del 2021. Hace 5 años

MINSA ADMITE SEGUNDA OLA Y YA PREPARA 8,033 LOCALES DE VACUNACIÓN

Se utilizará geolocalización y apps para aplicar dosis a 24.5 millones de peruanos, aunque no será obligatorio. Por el momento, los laboratorios solo podrán comercializar las vacunas con el Gobierno. Mazzetti reconoce que alza de casos no es solo un rebrote. Duplican pruebas moleculares y rápidas. Los peruanos que se vacunen tendrán seguro y hospitalización ante eventuales riesgos.