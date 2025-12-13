13 de diciembre del 2010. Hace 15 años

ANTE MÁS UTILIDADES, CUIDADO CON PATINAR AL PAGAR IMPUESTOS

Empresas buscan evitar errores con la Sunat. En esta edición, los tips para no equivocarse. La pregunta más frecuente en estos días en las empresas es: “Tengo muchas utilidades. ¿Qué hago con el pago de impuestos?”, debido a que la mayor parte de las compañías tendrán mayores ganancias que las proyectadas a inicios de año.

13 de diciembre del 2010. Hace 15 años. El 58% de las compras en Saga Falabella son al crédito.

13 de diciembre del 2010. Hace 15 años

BANCA SE DISPUTA S/. 300 MLLS. DE LAS GRATIFICACIONES

Proyectan que de los S/. 700 millones de las gratificaciones, se gastarán S/. 400 millones y el resto se busca captarlo como depósitos. Se estima que los peruanos quieran ahorrar, al menos, S/. 4,000 de las gratificaciones que reciban. Es por eso quelos bancos buscan captar dichos recursos. Ahora a las personas les atraen las opciones de ahorro de mayor plazo. Depósitos sofisticados. Las cuentas de interés variable pueden generar retornos de hasta 15% al año.

13 de diciembre del 2010. Hace 15 años

BANCA SUGIERE NO GASTAR MÁS DEL 40% DE LA GRATIFICACIÓN

Las compras de regalos y el consumo de las fiestas de fin de año deben estar acordes al ingreso percibido, recalcó Fernando Correa, gerente de banca personal del Banco de Comercio. ¿Cómo se debe usar el dinero de la gratificación? Sugiero que con una parte de este ingreso se cubran los gastos tradicionales de fin de año, aunque es importante tomar conciencia de que es necesario aprovechar ese dinero para “matar” las deudas si antes nos hemos excedido en el consumo al crédito, sobre todo através de tarjetas.