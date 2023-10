12 de octubre del 2018. Hace 5 años

EL 72% CAMBIA SUS HÁBITOS DE CONSUMO A FIN DE AHORRAR

Recuperación de economía no impacta a todos por igual. Venta de marcas económicas de consumo masivo crece 10%. Estrategia de ‘precios bajos todos los días’ está más agresiva. La venta de marcas de costo promedio se incrementó 6% en el último año. Autoservicios están más agresivos con su estrategia de “precios bajos todos los días”. Consumidores son ahora más racionales en sus compras. La recuperación económica del país no impacta ni es percibida por igual por todos los peruanos.

LOTE 192 REANUDA PLENA OPERACIÓN AL CONCLUIR RESTAURACIÓN DE OLEODUCTO

El Oleoducto Norperuano, que estuvo paralizado varios meses desde inicios del 2016 luego de sucesivas roturas y derrames en diversos puntos de esa tubería, y que posteriormente reanudó su operación en forma parcial, ya está operativo en un 100%, según indicaron fuentes de Petroperú, que opera el ducto, y de la agencia Perupetro. Esta situación ha permitido que el lote 192, que opera Frontera Energy, salga de la situación de fuerza mayor en que se encontraba su contrato de concesión, y que pueda reanudar su producción plena, según confirmaron fuentes de Perupetro.

12 de octubre del 2022. Hace 1 año

OCHO DE 21 LOTES PETROLEROS EN RIESGO DE DEJAR DE OPERAR

Producción cayó a menos de 40 mil barriles diarios, tras pandemia De enero a julio no hubo perforaciones en busca de yacimientos y apenas se invirtió US$ 1.2 millones en ese rubro. Perupetro aún no puede subastar seis lotes en Talara porque el Gobierno todavía no nombra a su nuevo presidente.