12 de octubre del 2010. Hace 15 años

CAJAS SE VISTEN DE PAPÁ NOEL PARA OTORGAR CRÉDITOS

Rebajan tasas de 39% a 20% para los microcréditos. Campaña navideña se enfoca en dar regalos a mypes que piden préstamos. También se sortearán desde lavadoras hasta autos. En setiembre, se desaceleró el crecimiento de los créditos. El encarecimiento del financiamiento se acentúa en operaciones de corto plazo. La competencia de las cajas municipales por otorgar financiamiento no solo se da a nivel de las tasas de interés, sino también por factores como el servicio y la rapidez para desembolsar los créditos.

12 de octubre del 2015. Hace 10 años

HUMALA SE DEDICA MÁS A NADINE QUE A EL NIÑO, AFIRMA 65% DE PERUANOS

Más del 70% no cree en los logros de los programas sociales del Gobierno. El 48% considera que las protestas contra Las Bambas buscan sacar provecho político. Solo el 1% de los que esperan un candidato antisistema cree que su principal oferta será cambiar el modelo económico.

12 de octubre del 2020. Hace 5 años

EL 57% SOLVENTA SUS GASTOS CON ENDEUDAMIENTO, RETIRO DE FONDOS DE AFP Y BONOS

Recuperación. Subieron de 20% a 69% quienes creen que la economía se recuperará todavía en un año o más. Preocupación. El principal temor del 42% de los peruanos es que sus ingresos no le alcancen o disminuyan.Empleo en stand by. Se redujeron de 51% a 33% aquellas personas que todavía no pueden salir a laborar. La “nueva normalidad” ha reconfigurado varios aspectos de la vida cotidiana. En la pandemia, el57.7% de peruanos está solventando sus gastos principalmente con recursos que provienen de otras fuentes más allá de los ingresos del hogar per sé (salarios o remuneración), reveló la última encuesta nacional setiembre-octubre de Datum.