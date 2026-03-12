12 de marzo del 2021. Hace 5 años

EMPRESAS QUE NO ACATEN LA DESCONEXIÓN DIGITAL PAGARÁN LAS HORAS EXTRAS

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) no cuenta con los recursos necesarios para solventar el pago de su planilla más allá de agosto, indicó a Gestión Jorge Beltrán, gerente general de la entidad. “Cada vez se le asignan más funciones a la Sutran, como ahora fiscalizar al transporte colectivo, lo cual requiere de nuevo personal, pero dichas funciones nunca vienen acompañadas de un incremento en el presupuesto de la entidad”, explica Beltrán.

YA NO HABRÁ CUARENTENA PARA EXTRANJEROS QUE INGRESEN AL PAÍS

Para Aetai, esta medida ayudará a dinamizar el sector aerocomercial y el turístico. Su gerente, Carlos Gutiérrez, afirmó que el Minsa no tenía capacidad para controlar la cuarentena. Con el inicio de la nueva cuarentena focalizada que se dio durante el mes de febrero, por el repunte de los casos de covid-19 en el Perú, se cambiaron las condiciones para el control de pasajeros que llegaran al Perú de vuelos internacionales y quienes realizaron vuelos internacionales.

FISCALÍA PIDE 30 AÑOS PARA KEIKO

Fiscal José Domingo Pérez también solicita la disolución y liquidación de Fuerza Popular, así como impedimento de salida del país por 36 meses contra la candidata presidencial. Tras más de dos años de haber formalizado la investigación preparatoria, el fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación contra Keiko Fujimori por el caso Odebrecht. Esta es la sexta acusación del Equipo Especial Lava Jato. Las anteriores fueron Metro de Lima, Ecoteva, Bonos Soberanos, Interoceánica y aportes fantasmas a las campañas de Ollanta Humala.