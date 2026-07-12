¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

12 de julio del 2011. Hace 15 años

GANA PERÚ DICE QUE EL MEF MIENTE

Burneo acusa al MEF de “falaz” por hablar de S/ 30 mil millones que dejará en la caja fiscal como si fueran de libre disponibilidad. Denuncian que en el último año ingresaron 40 mil personas a la planilla del Estado. Dancourt cree que es difícil saber si enfriamiento de la economía puede terminar en recesión.

Roberto Abusada señala que los ahorros del gobierno central son US$ 18 mil millones. Las declaraciones del ministro Benavides a Gestión sobre la caja fiscal que dejará al próximo Gobierno desencadenaron una dura respuesta del equipo económico de Gana Perú.

12 de julio del 2016. Hace 10 años

NUEVO GOBIERNO EVALÚA CAMBIOS EN LEY DE SERVICES

Se contemplan modificaciones en la legislación sobre despido arbitrario, el arbitraje potestativo y la revisión obligatoria cada dos años de la situación del salario mínimo. Las empresas de vigilancia y limpieza podrían tener una reducción de costos en su operación en el próximo quinquenio si es que se cristaliza que ya no se exija el capital mínimo de constitución y la fianza de garantía.

También el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski evalúa reactivar el Consejo Nacional de Trabajo, pero con una condición: si nohay acuerdo entre sus integrantes, sería el Congreso el que defina los temas laborales.

12 de julio del 2021. Hace 5 años

CAJAS AHORA DAN CRÉDITOS A MYPES A 24 MESES POR CAMPAÑA DE 28 DE JULIO

Préstamos que entregarán equivalen al 60% de los otorgados en el 2019. Con el mayor plazo de financiamiento se busca reducir el monto de cuotas. Microfinancieras ven mayor dinamismo en sectores como bazares, calzado, transporte y restaurantes por reapertura de actividades.