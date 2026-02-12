12 de febrero del 2016. Hace 10 años

EL 20% CAMBIÓ SU INTENCIÓN DE VOTO EN UN MES

Subió 8 puntos. Modificación se ha dado principalmente en el centro y sur del país. Solo 20% cree que Alan se recuperará. El 69% dice que Acuña debería renunciar. Los votantes del segmento socioeconómico E son los más volátiles en su intención de voto. En cambio, en el estrato A/B hay poca variación. El conocimiento de la población sobre Julio Guzmán pasó de 37% a 88%. Mientras que el 26% de los peruanos cree que Nadine Heredia votará por el candidato de Todos por el Perú. En tanto, PPK es el candidato con mayor nivel de confianza, pero su intención de voto muestra una caída de 3 puntos en febrero. Subió el seguimiento de los candidatos en las redes sociales, de 10% a 21%.

12 de febrero del 2016. Hace 10 años. Banco Central de Reserva realiza aumento por tercer mes consecutivo.

12 de febrero del 2021. Hace 5 años

DEUDORES EN PROBLEMAS PODRÁN ACOGERSE A NUEVA REPROGRAMACIÓN MASIVA

SBS dispuso nuevo esquema para personas y empresas ampliando pagos por tres meses. Habrá facilidades para créditos refinanciados con modificaciones al cronograma de pagos. Requisito para acogerse es que el cliente tenga al menos una cuota de su crédito vigente pagada.

12 de febrero del 2025. Hace 1 año

PERSONAS CON ALTO PATRIMONIO ELEVAN INVERSIÓN EN TECHO PROPIO Y MIVIVIENDA

Estratos A y B ponen cada vez más capital en proyectos de vivienda social que empiezan desde cero. Estos tienen menor riesgo porque el Estado cubre parte del costo. Rentabilidad anual para los inversionistas varía entre 13% y 24%, e ingresan a través de mecanismos como Family Offices, fondos y crowdfundig.