12 de enero del 2011. Hace 15 años

CLÍNICAS LANZAN SEGURO PRIVADO DESDE S/. 44

Se adelantan a las aseguradoras y ofrecen coberturas obligatorias que exige la Ley de Aseguramiento. En el programa de salud presentado podrán ser afiliadas personas de toda edad. El plan se brinda en el marco del programa de Aseguramiento Universal en Salud, impulsado por el ministerio del sector. El Complejo San Pablo espera captar 50 mil afiliados en el primer año y facturar S/. 15 millones.

12 de enero del 2011. Hace 15 años. Dólar se llegó a cotizar a S/. 2.79, su menor nivel en dos meses.

12 de enero del 2016. Hace 10 años

CAMBIARÁN LOS HÁBITOS DE CONSUMO POR ALZA DE LOS PRECIOS

Alimentos y productos de cuidado personal serán los más afectados. Compra de hogares apenas crecería en 1%. El traslado de manera agresiva del impacto de la desaceleración de la economía en los precios de los productos puede perjudicar a las empresasvinculadas directamente al consumo interno, advierte Kantar Worldpanel. Solo en la categoría de bebidas y productos lácteos habrá una tendencia a consumir productos de mayor valor.

12 de enero del 2021. Hace 5 años

UN MILLÓN YA RETIRÓ PARTE DE FONDOS DE AFP LIBERADOS POR EL CONGRESO

Rentabilidad de los fondos será buena este año, impulsada por la política monetaria y fiscal expansiva de los países y la vacuna. Pero hay riesgos, como la aparición de nuevas cepas que no puedan contenerse y generen confinamientos. Pese a que se esperaba que los afiliados de AFP -en aplicación de la norma del Congreso que autoriza el retiro de hasta S/ 17,200 de los fondos- empezaran a retirar su dinero en los primeros días de enero, las entidades previsionales decidieron entregar estos recursos desde diciembre.