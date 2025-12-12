12 de diciembre del 2024. Hace 1 año

CRÉDITO GOTA A GOTA SERÁ PENADO HASTA CON CADENA PERPETUA

Norma modifica el Código Penal para introducir el delito de préstamos extorsivos entregados de forma presencial o por aplicativos. Condenas para estos créditos van desde los 10 años de prisión. Se han otorgado a un millón de peruanos por S/ 4,000 millones.

Agencia Moody´s rebaja calificación de Telefónica del Perú de B2 a Caa1.

EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO, LOS MÁS AFECTADOS EN REASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2025

Se les redujo S/ 1,200 millones y S/ 880 millones, respectivamente El Gobierno oficializó el presupuesto público para el siguiente año y Gestión revisó las modificaciones entre el proyecto de ley presentado en agosto y lo promulgado. Destaca que los recursos para la función legislativa, es decir, el Congreso, tuvo un incremento de casi 70%. Finalmente, luego de 11 días desde que se aprobó su autógrafa, la Ley de Presupuesto Público 2025 fue publicado ayer.

INVERSIÓN EN FONDOS MUTUOS ALCANZA UN MÁXIMO HISTÓRICO ESTE AÑO

Los montos gestionados ascendieron a S/ 47,244 millones hasta noviembre Unos S/ 14,347 millones ingresaron a fondos mutuos en el presente ejercicio, el mayor flujo anual desde el inicio de este mercado. Retornos elevados en casi todas las modalidadesde estos fondos atrajeron a inversionistas. La inversión en fondos mutuos marcó un hito este año al configurar el mayor ingreso de capital en toda su historia. Unos S/ 14,347 millones se sumaron al patrimonio administrado por estos fondos hasta noviembre, flujo que es el mayor desde la existencia de este mercado, según el Banco Central de Reserva (BCR)