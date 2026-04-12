12 de abril del 2011. Hace 15 años

PRIMERA VUELTA REMECE LA BOLSA PERO NO AL DÓLAR

Bolsa de Valores cayó 3.10%, mayoría de acciones negociadas estuvieron a la baja. Bancos y AFP acumularon dólares la semana pasada. Barclays recomienda dejar de lado los soles. Nadie quiere soltar sus dólares. Riesgo país no tuvo mucho sobresalto. Inversionistas locales apuestan a paquete de acciones peruanas en Wall Street. En EE.UU. critican a clase política peruana. Un día después de la primera vuelta, el mercado tuvo reacciones mixtas, hubo cautela a la espera de mayores definiciones de Humala yKeiko.

12 de abril del 2011. Hace 15 años. Industria textil acusa al MEF de beneficiar a grandes importadores.

12 de abril del 2016. Hace 10 años

EUFORIA TRAS LAS ELECCIONES: ALZA RÉCORD DE BOLSA Y CAÍDA DEL DÓLAR

BVL tuvo su mejor resultado diario desde el 2008. ETF de Perú en Wall Street subió 55.5% y bonos tuvieron apreciación histórica. La incertidumbre que reinó la semana pasada por el resultado de la primera vuelta quedó de lado. Tal como adelantó Gestión, el tipo de cambio cerró a la baja, registrando su mayor descenso porcentual diario desde el 14 de mayo de 1992. Incluso llegó a retroceder a S/ 3.27.

12 de abril del 2021. Hace 5 años

BOLSA TREPA 7% EN DOS DÍAS Y BORRA PÉRDIDAS DEL AÑO

La morosidad en las pensiones llega a 40% en colegios privados- Pese a que el 51% mantuvo sus pensiones, hay riesgo de que retrasos lleven al cierre de más de tres mil centros educativos. El 90% sufrió deserción, por lo que alrededor de 200 mil alumnos se trasladaron a instituciones con pensiones más bajas o a escuelas públicas.