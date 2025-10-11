11 de octubre del 2010. Hace 15 años

HAY 153 OPCIONES PARA INVERTIR, PERO 94 DAN GANANCIAS

En el año, las alternativas más rentables fueron 32 fondos mutuos y los 12 fondos de AFP. En esta edición, el ranking de los 100 ganadores. No todos los depósitos a plazo fijo de los bancos y cajas municipales tienen rendimiento positivo. ¿Gana el que arriesga? En lo que va del año, la respuesta es afirmativa. Según Mercados de Capitales, Inversiones y Finanzas hay 16 fondos mutuos que rinden más de 15% en nueve meses. Mientras, los depósitos a plazo fijo en las cajas pagan entre 0.7% y 5.4%.

JUBILADOS TIENEN 40 MODALIDADES PARA COBRAR SU PENSIÓN

Elegir entre estas alternativas es una decisión crucial para los trabajadores. Este año se jubilarán unos 8,000 afiliados, el doble que en el 2009. Los trabajadores afiliados a las AFP tienen un amplio abanico de alternativas para escoger la forma en que recibirán sus pensiones al jubilarse. Se estima que en el mercado existen casi 40 opciones de retiro diferentes para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, señaló el intendente de Beneficios de la SBS, Héctor Cusman. En realidad, las AFP y compañías de seguros ofrecen tres modalidades básicas de jubilación (renta vitalicia familiar, retiro programado, y renta temporal con renta vitalicia diferidas).

EL 78% DE LA INVERSIÓN PARA LA EDUCACIÓN NO SE EJECUTA

Ranking de ejecución presupuestal también muestra que Cajamarca, Huánuco y Ancash, que cuenta con canon y regalías, no pasan del 40%. En la escala de la ejecución presupuestal en inversiones, el Ejecutivo no se pone como un buen ejemplo para las regiones. Al tercer trimestre del 2010, son tres los ministerios que se ubican en los últimos lugares de esa escala. Suman seis los sectores que están por debajo del 30% de gasto en obras de infraestructura y compras (ver recuadro). Para el congresista del PPC, Juan Carlos Eguren, es “preocupante” que el Ministerio del Interior no mejore su nivel de inversión. Hasta agosto desembolsó el 14.4% de su presupuesto en seguridad ciudadana.