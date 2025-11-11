11 de noviembre del 2010. Hace 15 años

SE AVIVAN PARA DEFRAUDAR A LAS ADUANAS

Récord de recaudación, pero también de intentos de fraude en ingreso de importaciones. Desbaratan organización que vulneraba sistema informático de fiscalización. Actualmente, una de cada dos declaraciones de importaciones que pasan por el canal rojo de aduanas presenta un comportamiento irregular en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

11 de noviembre del 2015. Hace 10 años

FUTURO DE 221,000 TRABAJADORES CAS PUEDE SER INCIERTO

La planilla estatal creció más que la inversión pública con Humala. Incorporar a alguien del CAS a Servir significa subir su sueldo en 25%. El régimen laboral del servicio civil, más conocido como Servir, solo ha atraído el interés del 10% de las entidades estatales. En el Gobierno aún se confía en que se incorporará un grupo de trabajadores estatales a Servir, pero no hay la certeza de que ocurra. Poco avance. De 141 entidades en proceso para incorporarse a Servir, solo tres están en la penúltima etapa. Mayor gasto. Los recursos destinados a la planilla estatal desde setiembre del 2011 han subido en 48%.

11 de noviembre del 2020. Hace 5 años

ASUME EN MEDIO DE PROTESTAS Y TEMORES DE INVERSIONISTAS

Mandatario anuncia que seguirá con la reactivación. APP y UPP no tendrán ministros y en AP están divididos. Hubo marchas en algunas ciudades en rechazo a la vacancia. En Lima se registran al menos 30 detenidos. Hoy probablemente juramente el nuevo Gabinete ministerial, revela Víctor Andrés García Belaunde. Ya hay candidatos para el MEF. Moody’s ve posible transición ordenada, pero poco probable que nuevo Gobierno frene iniciativas populistas del Congreso.