11 de marzo del 2011. Hace 15 años

INVERTIR EN COMPRA DE FACTURAS PUEDE RENDIR 12% AL AÑO

Fondos que adquieren letras y facturas de corto plazo buscan captar inversión de personas. Se puede ingresar a participar con US$ 20 mil como mínimo. Rentabilidad del fondo llega a 12% y supera a cualquier depósito a plazo de 16 meses. Inversionistas pueden cobrar cada dos meses su rendimiento. Actualmente, hay un mercado para el descuento de facturas que llega a US$ 1,300 millones, pero el mercado potencial puede alcanzar los US$ 30,000 millones. Es por eso que la ley de factoring para las mypes entrará en vigencia a partir del próximo mes.

11 de marzo del 2011. Hace 15 años. EE.UU. prevé que desaparecerá algodón Tangüis de todo el Perú.

11 de marzo del 2016. Hace 10 años

DÓLAR ESTÁ EN PICADA, CAE A S/ 3.42

BCR mantuvo su tasa porque si bien hay mayor inflación señala que se ha revertido parcialmente la depreciación del sol. El dólar profundiza su caída en la medida en que los inversionistas extranjeros venden el billete verde al igual que las empresas nacionales, ante el periodo de pago de impuestos que se avecina. Las instituciones bancarias estiman que en las dos últimas semanas los extranjeros vendieron US$ 600 millones en el mercado local, mientras que los fondos de inversión han dejado de comprardólares.

11 de marzo del 2021. Hace 5 años

CONGRESO SE MODERA: RETIRO DE LA CTS SERÍA SOLO DEL 50% Y YA NO DEL TOTAL

Solo se contempla retiro para quienes ganen hasta S/ 2,400 o estén en suspensión perfecta. Retiros solo se podrían hacer hasta el 31 de diciembre, si pleno del Congreso aprueba el proyecto. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso archivó dos proyectos de ley vinculados al sector turismo por afectar la caja fiscal. Uno de ellos (N° 2532) buscaba crear la Ley de Promoción Turística para el departamento de Tumbes que amplíabeneficios de la Ley 29285 para los vuelos desde y hacia el Aeropuerto Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez.