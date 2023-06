11 de junio del 2008. Hace 15 años

CONSUMIDORES SABRÁN EL COSTO REAL DEL CRÉDITO

Desde hoy, Superintendencia de Banca realizará mayor difusión del costo efectivo de préstamos. También promoverá reducción de comisiones de instituciones financieras. La Superintendencia de Banca iniciará una campaña para reforzar en la mente de las personas el concepto de “tasa de costo efectivo”. ¿Qué es la tasa de costo efectivo? Es el precio real que se paga por un préstamo, que incluye, además de la tasa de interés, las comisiones, el seguro de desgravamen, y otros cargos que cobran las instituciones financieras a los prestatarios.

11 de junio del 2013. Hace 10 años

DÓLAR SUPERA LOS S/. 2.75 POR TURBULENCIA EN EL MUNDO

Tipo de cambio sufre impacto de recuperación de EE.UU., magros datos de las importaciones de China y caída del precio del cobre. Los bancos comienzan a señalar que el alza del dólar dejaría de ser un hipo para convertirse en un cambio de tendencia, en la medida en que hay la expectativa de un inminente recorte del programa de estímulo monetario en EE.UU. La próxima reunión de la FED, que será el 18 de junio, es clave para el devenir del tipo de cambio.

11 de junio del 2018. Hace 5 años

LIMITARÁN MOVIMIENTO DE EFECTIVO PARA LUCHAR CONTRA LAVADO DE DINERO

Se elaborará informe para fijar el monto a partir del cual se controlará el traslado de efectivo dentro del país. Se detectan redes de personas que introducen frecuentemente dinero debajo del límite de US$ 30,000. A diferencia de lo que sucede en países europeos, en el Perú se puede llevar un millón de dólares y no pasa nada. En Europa no se puede andar con más de 100,000 euros sin hacer alguna declaración sobre el origen del dinero.