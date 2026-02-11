11 de febrero del 2011. Hace 15 años

LAS PÉRDIDAS GOLPEAN A TRES CAJAS RURALES

Mayor morosidad hizo que reservas por incumplimiento de pagos de los créditos aumentaran en 85%. Solo dos entidades tuvieron incremento en sus utilidades. Hay 348 mil depositantes en las cajas rurales. Asomif espera que se revierta la situación este año. En esta edición, todo lo que debe saber sobre la salud de las cajas. Un informe de la Superintendencia de Banca sobre las cajas rurales revela que se deterioró su situación financiera el año pasado. Es por eso que las cajas tuvieron que castigar créditos por S/. 33 millones.

11 de febrero del 2011. Hace 15 años. MEF: Precios de alimentos no bajarán por rebaja del IGV.

11 de febrero del 2016. Hace 10 años

TARIFA ELÉCTRICA PODRÍA ELEVARSE EN MÁS DE 20%

La generación mediante las centrales hidroeléctricas ha retrocedido al 40%, advierte el gerente general de Luz del Sur. Para este año, no hay ninguna razón para pensar que las tarifas eléctricas vayan a disminuir, señala el gerente general de Luz delSur, Mile Cacic. Considera que hay una concentración en la actividad eléctrica, que actúa como un cártel, razón por la que no pueden bajar las tarifas. Cuestionamiento. El desarrollo de las energías renovables no convencionales consubsidios ha llevado también a elevar las tarifas, dijo Mile Cacic.

11 de febrero del 2021. Hace 5 años

SE AMPLÍA CUARENTENA Y LANZAN S/ 2,000 MLLS. DE AYUDA PARA MYPES

Programa de apoyo es para pequeñas empresas con problemas y que empezaron a operar en las fases 3 y 4. Mazzetti dice que Pfizer enviará más de un millón de vacunas hasta abril. Ya se inmunizó a 7,268 personas. En Lima, no se frenan contagios, muertesni uso de camas UCI, a diferencia de ciertas regiones. Déficit de oxígeno es de 110 toneladas diarias, por lo que Gobierno decidió empezar a importarlo.