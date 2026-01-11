11 de enero del 2011. Hace 15 años

HAY 1.5 MILLONES DE ENDEUDADOS EN ALERTA ROJA

Tienen problemas para cumplir el pago de sus obligaciones con bancos o Sunat. Hay 70% en luz verde, no tiene atrasos. El 12% está en ámbar, presenta dificultades. La economía del país hace que sea fácil obtener una tarjeta o un préstamo, pero el sistema financiero ya comienza a encender alertas. “La mora está controlada, pero el peligro de sobreendeudamiento está latente”, advirtió la empresa Sentinel.

La Sunat pone en la mira a restaurantes, empresas agrícolas y de construcción.

EMPRESAS AHORA DEBEN ESPERAR 44 DÍAS PARA COBRAR SUS FACTURAS

Pese a la desaceleración, apenas subió en 4 días respecto a lo que tardaba hace un año. La venta de inventarios de las compañías es la que está tomando mayor tiempo. En el 2014, el plazo fue de 71 días. Hoy es de 81 días. Es decir, las ventas son máslentas que la producción. Alimentos. Se espera que el alza de los precios sea menor de 3%. En el 2015 fue de 5.4%

BANCA AHORA ABLANDA LOS REQUISITOS PARA REFINANCIAR CRÉDITOS

Entre las facilidades para deudores se incluye la rebaja de las tasas de interés de 15% a 0.5%. El plazo de los pagos se alargó de 36 a 60 meses, a fin de reducir el monto de las cuotas. Sistema financiero llega ahora a refinanciar el 100% del saldo de las deudas, pues casi no pide amortización. Créditos refinanciados corresponden sobre todo a las mypes y a los préstamos de consumo.