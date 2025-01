11 enero del 2010. Hace 15 años

TARIFAS EN PUERTO CHALACO BAJARÍAN ANTES DE ABRIL

Enapu está por definir los precios con los que competirá con el Muelle Sur. Dicho muelle cobrará US$ 90 por contenedor de 20 pies y US$ 135 por uno de 40 pies. Hay siete empresas constructoras interesadas en ejecutar las obras de la Av. Gambetta. Actualmente, los costos que debe pagar un usuario del comercio exterior por mover su carga por el principal puerto del país bordean los US$ 400 por contenedor. Estos incluyen las tarifas de Enapu y las de otros servicios brindados por terceros, como el manipuleo y almacenaje.

11 de enero del 2010. Hace 15 años. Exportaciones se acercan a niveles de antes de la crisis.

SUNAT ESTÁ DEBILITADA Y REQUIERE UNA SEGUNDA REFORMA

Ejecutivo debe brindar mayor apoyo político para fortalecer a esta entidad, afirmó Sandro Fuentes, ex jefe del ente recaudador. Confirmando la primicia de Gestión, el Gobierno nombró el fin de semana a Nahil Hirsh como jefa de la Sunat, convirtiéndose en la sorpresa del nuevo equipo de Mercedes Aráoz al frente del MEF (Gestión 06.01.10). Hirsh, quien ya había ocupado ese cargo entre los años 2003 y el 2007, ahora tendrá una agenda recargada para sacar a la Sunat de su debilitamiento institucional, según subrayaron expertos tributarios y empresarios.

11 de enero del 2024. Hace 1 año

MEF DEJA LA PUERTA ABIERTA PARA NUEVO RESCATE A PETROPERÚ

Solo hace unos meses, el titular de Economía aseveró que no había espacio para capitalizar a la petrolera estatal. Tal como reveló Gestión, el Ministerio de Energía y Minas realizó pedidos que suman US$ 2,550 millones. SOLO HACE UNOS Expertos cuestionan cambio de posición de la cartera de Economía y señalan que anuncios de reestructuración de la empresa son solo declarativos. Tal como adelantó Gestión, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, confirmó que efectivamente el Gobierno evalúa un nuevo rescate financiero para Petroperú.