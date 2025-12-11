11 de diciembre del 2015. Hace 10 años

ALZA DEL COSTO DE LOS CRÉDITOS PARA EMPRESAS NO SE DETENDRÁ

La política del Banco Central se vuelve restrictiva por mayor inflación. Subirán aún más intereses de depósitos bancarios en soles. El Banco Central decidió dar una señal de que no está dispuesto a que las expectativas de inflación se desborden. Así,elevó su tasa de interés de referencia de 3.50% a 3.75%. Es el segundo aumento en el año. Macroconsult advierte que lo doloroso será cuando la Reserva Federal suba su tasa próximamente.

11 de diciembre del 2015. Hace 10 años. Peruanos con menos recursos gastan US$ 43,000 mlls. al año.

11 de diciembre del 2020. Hace 5 años

EL 67% DE USUARIOS DE REDES SOCIALES YA LAS UTILIZAN PARA COMPRAS

Facebook es la preferida del 42% de los limeños, seguida de Instagram con el 19%. Ambas son usadas por consumidores sin importar la edad, la zona o el nivel socioeconómico. El ticket promedio oscila entre los S/ 50 y S/ 100. Ropa, calzado y accesorios son las categorías favoritas.

11 de diciembre del 2024. Hace 1 año

SE REDUCE CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO PLAZO DE EMPRESAS

En el último año bajó el margen de las compañías con ventas por más de S/ 20 millones para atender deudas y obligaciones. Deterioro fue mayor en sectores manufactura, electricidad y comercio. Todos los tipos de crédito crecen hoy a menor ritmo que en la prepandemia, salvo los hipotecarios. La lenta actividad económica en los últimos años tiene correlato en la capacidad de pago de las personas y empresas.