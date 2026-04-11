11 de abril del 2011. Hace 15 años

CONTEO RÁPIDO DA GANADORES A HUMALA Y KEIKO

Ollanta dispuesto a hacer concesiones en su plan de gobierno y Fuerza 2011 tenderá puentes para captar el apoyo de otras agrupaciones. ¿Quién será el nuevo presidente del Perú? La respuesta aún está pendiente de ser develada elpróximo 5 de junio, fecha de la segunda vuelta. Lo único seguro es que Ollanta Humala estará en esa fase. Tras conocerse los resultados oficiales de la ONPE, el líder nacionalista indicó que está “dispuesto a hacer muchas concesiones por el Perú”, incluso a cambiar algunos de los lineamientos de su plan de gobierno. A renglón seguido indicó que conversarán con las fuerzas políticas que quieran sumarse a su proyecto.

11 de abril del 2011. Hace 15 años. En la bolsa se buscarán ganancias que sean de corto plazo.

11 de abril del 2016. Hace 10 años

CONTEO RÁPIDO PONE A KEIKO Y KUCZYNSKI EN SEGUNDA VUELTA

La ventaja de PPK sobre la votación de Verónika Mendoza es, al menos, de dos puntos, tanto para Ipsos como para GfK. La ONPE no cumplió con dar resultados al 30% a las 9 p.m., tan solo ofreció al 20%. Pese a ello, anunció que hoy entregará las cifrasal 100%. Keiko Fujimori demandó reconciliación tras los comicios, mientras PPK prometió cambios sustanciales en la sierra, donde obtuvo su menor respaldo. Alan García prácticamente dio su discurso de despedida.

11 de abril del 2025. Hace 1 año

INDECOPI DETERMINA QUE NO HAY COMPETENCIA EN PUERTO DE CHANCAY

Para el operador sí existen condiciones de competencia, y desde noviembre publicó un listado de precios para cerca de 139 servicios que brindará el terminal multipropósito. Ositrán indicó que estaban analizando la respuesta del Indecopi para pronunciarse. Pero ya había adelantado que si no existía competencia con el terminal del Callao, se regularían las tarifas del megapuerto.