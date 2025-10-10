10 de octubre del 2024. Hace 1 año

PERÚ “ENCABEZA” LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN AMÉRICA DEL SUR

En el país no faltan alimentos, pero a la gente no le alcanza lo que gana para comprar en cantidad y calidad, afirma exministra Carolina Trivelli. Crítica situación alcanzó a más del 50% de la población peruana, considerando el promedio entre el 2021 y el 2023.

Oriflama reforzará portafolio en productos nutricionales.

GOBIERNO INDICA QUE GREMIOS DE TRANSPORTE FORMALES NO ACATARÁN PARO

El primer ministro Adrianzén subrayó que los gremios de transporte formales no se sumarán. Sin embargo, otros -como algunos de carga- sí acatarán. A diferencia del último 26 de septiembre, esta vez hay dudas sobre quiénes finalmente van a sumarse al paro de transportistas previsto para hoy. El primer ministro, Gustavo Adrianzén, dijo que los gremios de transporte formales ya han subrayado que no detendrán sus operaciones.

DÓLAR TREPA A S/ 3.76 POR EXPECTATIVA DE RECORTES MENOS AGRESIVOS DE LA FED

Billete verde se aprecia frente a monedas de la región por mejor información económica de EE.UU. Bolsa limeña cede 1.4% ayer ante menores expectativas por estímulos de China. Mercado. Dólar acumula una apreciación de 1.62% frente al sol, en lo que va del año. El dólar se fortaleció ayer frente al sol y las monedas de la región, luego de conocer las minutas de la Reserva Federal que apuntan a una menor agresividad en la política monetaria de Estados Unidos.Así, el tipo de cambio subió ayer hasta S/ 3.767, desde niveles de S/ 3.743 registrado el último lunes, acumulando una apreciación de 1.62% del billete verde ante la moneda local en lo que va del año, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).