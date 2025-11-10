10 de noviembre del 2010. Hace 15 años

CUOTA PESQUERA SE NEGOCIA EN EL ‘MERCADO NEGRO’

Ministerio de Producción sospecha que problema es por corrupción en el Poder Judicial. Se están dando acciones de amparo de permiso de pesca en un día. Pesca indebida ya supera los US$ 20 millones. Se fabrican documentos para conseguir sentencias favorables. El récord que viene alcanzando la harina de pescado en el mercado internacional ha generado una fuerte demanda por anchoveta, lo que ha despertado el interés por obtener permisos de pesca de forma indebida. Se han identificado 61 embarcaciones con permisos cuestionados.

Precio de la plata alcanza máximo de 30 años.

10 de noviembre del 2015. Hace 10 años

AHORA SERÁ MUY RIESGOSO NO LEER LOS CORREOS QUE ENVÍE LA SUNAT

Se pone en marcha un nuevo sistema de notificación electrónica. En el verano, se apuntará a los profesionales independientes. A partir de hoy, los contribuyentes deberán revisar sus notificaciones electrónicas, como los e-mail o sms, para conocer si la administración tributaria les ha hecho llegar alguna información para el pago de impuestos. Medianos y pequeños. Más de 930,000 contribuyentes serán inducidos al pago voluntario de impuestos.

10 de noviembre del 2020. Hace 5 años

EN SEGUNDO INTENTO CONGRESO LOGRÓ VACAR A VIZCARRA

Contó con 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones. Hoy Merino juramentará en el cargo y señala que respetará convocatoria a elecciones. APP cambió de postura y apoyó vacancia. Hasta el domingo pasado había 40 votos en contra de la vacancia del presidente Martín Vizcarra, 16 abstenciones y 47 legisladores aún no definían una posición al respecto. No obstante, las revelaciones que se difundieron en los dominicales nocturnos, así como el espíritu confrontacional del mandatario, por la mañana, llevaron a cambiar radicalmente la postura fijada inicialmente por las bancadas frente al proceso de vacancia.